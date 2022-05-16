Otoda zamların yüzde 66’sı hammaddeden | Ekonomi Haberleri

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, tüketicilerin sık sık dile getirdiği “Otomotiv fiyatları neden kurdaki artışın iki katı?” sorularına yanıt verdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’de üretilen araçların fiyatlarının ilk 5 ayda ortalama yüzde 15 arttığını belirten Eroldu, bu artışın yüzde 5’lik bölümünün Euro/TL kaynaklı olduğunu söylerken, yüzde 10’luk bölümünün ise hammadde fiyatlarında yaşanan küresel artıştan kaynaklandığını dile getirdi.

Eroldu, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, “Örneğin, ‘C Sedan’ sepeti ne oldu işte ‘hafif ticari’ sepeti ne oldu? diye bakacak olursak; Türkiye’de ilk beş ayda aşağı yukarı yüzde 15 gibi bir fiyat artışı oldu. Bunun yüzde 5’lik bölümü Euro’dan, yüzde 10’luk bölümü ise hammaddeden dolayı gerçekleşti. Tabi ki enflasyon etkisi de var. Kamuoyunda ‘kurlar 5 artarken niye fiyatlar 15 arttı’ sorusu var. Otomotiv hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı. Rakamlarımız ortada” dedi.

FİYATLARI NELER ETKİLEDİ?

Eroldu, fiyatları arttıran sebepleri ise şu şekilde sıraladı:

“Doğalgazda Ocak 2020-Nisan 2022 döneminde Euro cinsinden yüzde 198’lik artış var. Keza elektrikte de yine Euro cinsinden yüzde 140’lık artış var. Hammadde malzemede otomobilde önemli olan saçlar ki bunlar galvaniz kaplamalı saçlar. İşte kauçuk, polipropilen, bakır, alüminyum gibi malzemelerde de bakarsak bir yıllık periyodda yüzde 100’lerin üzerinde çok ciddi artışlar var. Aslında nisandan kesersek çizgiyi, bugün Türkiye’de üretici enflasyonu yüzde 120 arttı ama döviz sepetimiz 80 arttı. Buna aslında hammadde malzeme artışını da koyduğunuz zaman, bu durum aslında ihracatta da bir rekabet kaybına yol açıyor.”

ÜRETİCİ İYİMSER HEDEFLER ARTTI

Çip ve tedarik sıkıntıları nedeniyle dünya otomotiv üretiminin 2022 yılı sonunda 5 milyon adetlik kayıpla 85 milyon olarak tahmin edildiğini belirten Eroldu, Türkiye için ise sene başına göre daha pozitif bir üretim ve ihracat tablosu çizdi.

Eroldu, “Biz üyelerimizle baktığımız zaman aslında sene başı tahminlerimizi bir miktar daha yukarıya aldık. Çipteki durumun biraz daha iyileşeceğini varsayıyoruz Yüzde 11-12 aralığında olan ihracatımızın yüzde 14-24 aralığına yükseleceğini, aynı şekilde üretimin de yüzde 8-15 aralığından yüzde 10-18 aralığına yükseleceğini düşünüyoruz. Sene sonuna yönelik olarak çok büyük olmasa da yine de pozitif bir beklentimiz var” dedi.

Türkiye’de otomotiv üretimi 2021 yılında yüzde 2 azalarak 1 milyon 276 bin 140 adede düşmüştü. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı 2020 yılına göre adet bazında yüzde 2 oranında artmış ve 937 bin 5 adet olarak gerçekleşmişti.

ÜRETİM VE İHRACATTA DARALMA SÜRÜYOR

OSD verilerine göre, ocak-nisan döneminde toplam üretim yüzde 9 azalarak 409 bin 903 adet, otomobil üretimi yüzde 20 azalarak 229 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 426 bin 617 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 azalarak 301 bin 722 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 21 oranında azalarak 167 bin 795 adet oldu. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 10.3 milyar dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 19 azalarak 2.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 12 azalarak 2.6 milyar Euro oldu.

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