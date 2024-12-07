Ortak Yarınlar ödülleri yeni sahiplerini buldu

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‘Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün’ anlayışı ile düzenlenen program, bu sene ‘Çalışma Hayatının Geleceği’ ana temasıyla düzenlendi. Ekonomi dünyasından 26 kurum ödülle buluştu.

Ödüller, 4 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan’ın da katıldığı törende sahiplerini buldu. Bu yıl aday projeler 9 farklı kategoride değerlendirildi. Finalist projeler iş, spor, basın ve akademi dünyasından isimlerin yer aldığı bir jüri tarafından oylandı. Ayrıca finalist projeler halk oylamasına da sunuldu. 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan oylamada 20 binden fazla halk oyu kullanıldı.

Ortak Yarınlar Programı’nda bu yıl bir ilk de yaşandı. Yarışmaya katılan kurumlar, Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ve TİSK iş birliğinde hayata geçirilen ‘Yeşile Ortak Ol’ kampanyasına fidan bağışı yaptılar. Fidanlar, Çanakkale’de Cumhuriyet’in 100. yılında oluşturulan Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı’nda yerini aldı.

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ÖDÜL ALAN BAZI PROJELER

· Denizli Sanayi Odası / DS0- E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademi Projesi

· Koç Holding / Eğitime Destek Projesi-Umut Kent

· Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı / Cerebral Palsy Türkiye Kutup Yıldızları

· Mercedes- Benz Türk A.Ş / BIOHARMONY-Yağ Yiyen Bakteriler

· Alarko Holding / Geleceğe Yön Verenler