OpenAI'den yaprak dökümü sonrası ilk açıklama: Yatırım turu önümüzdeki hafta tamamlanacak

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OpenAI tarafından yatırımcılarına gönderilen bir e-postada şirketin CFO'su Sarah Friar, şirketin baş teknoloji sorumlusu Mira Murati’nin istifasına değindi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde CEO Sam Altman, iki üst düzey araştırma yöneticisi Bob McGrew ve Barret Zoph’un da ayrılacağını söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre Friar, "Mira’nın OpenAI’dan ayrıldığına dair haberin ardından şahsen açıklama yapmak istedim. Liderlik değişiklikleri asla kolay olmasa da, tüm bağlamı bilmenizi sağlamak istiyorum." dedi.

Friar, Murati hakkında "Onun inşasına yardımcı olduğu her şeyden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz" diye ekledi ve San Francisco merkezli şirketin rekabet edebilecek yetenekli bir liderlik kadrosuna sahip olduğunu söyledi.

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OpenAI CEO'su Sam Altman

YATIRIM TURU

Konuya aşina kaynaklara göre şirketin yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir finansman turunu kapatmak üzere. Finansman şirketi Thrive Capital, kaynaklara göre tura liderlik ediyor ve ayrıca 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Friar, e-postada finansman turunun aşırı talep gördüğünü ve önümüzdeki hafta kapanacağını söyledi. Firar ayrıca ürün ve araştırma ekiplerinden kilit liderlerle tanıştırmak için yatırımcılarla bir dizi görüşme düzenlemeyi planladığını söyledi.

Friar, "Toplu olarak, AI’yı herkese ulaştırmaya ve operasyonlarımızı besleyen ve yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza değer katan sürdürülebilir gelir modelleri oluşturmaya devam ediyoruz" diye yazdı.

Murati’nin ayrılışı şirkette geçirdiği altı buçuk yılın ardından geldi. Yönetim kurulu Altman’ı aniden kovduktan sonra geçen yıl kısa bir süre geçici CEO olarak görev yaptı. Altman hızla işe geri döndüğünde Murati CTO rolüne geri döndü.

OpenAI'DEN BİRÇOK İSİM AYRILDI

Şirket zaten kilit yöneticilerin kaybıyla uğraşıyordu. Kurucu ortak John Schulman ve güvenlik şefi Jan Leike rakip Anthropic’e katılmak için ayrıldı. Kurucu ortak Ilya Sutskever başka bir AI şirketi kurmak için istifa ederken, diğer bir kurucu Greg Brockman'da Sutskever'in izinden gidiyor

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Friar, Mark Chen’in araştırma kıdemli başkan yardımcısı rolünü üstleneceğini ve Meta’dan katılan Kevin Weil gibi isimlerin de yönetici kadrosunda de yer alacağını söyledi.

'HABERLER DOĞRU DEĞİL'

Öte yandan Perşembe günü yapılan genel kurul toplantısında Altman, şirkette kendisine dev bir hisse senedi verilmesi yönünde planlar olduğunu reddetti ve toplantıda böyle bir gelişmeye dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.