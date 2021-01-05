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OPEC grubu toplantısı ertelendi

05.01.2021 - 08:08
OPEC grubu toplantısı ertelendi | Ekonomi Haberleri

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 13. Bakanlar Toplantısı ertelendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve şubat ayına ilişkin üretim kesintisi miktarını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.
OPEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu toplantının bugün yapılacağı ifade edildi.

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OPEC ÜLKELERİNİN GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMA KARARI

OPEC üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının 3 Aralık 2020'de bir araya geldiği 12. Bakanlar Toplantısı'nda, bu yılın ocak ayı için toplam petrol üretim miktarının günlük 500 bin varil artırılmasına ve üretim kesintisinin günlük 7,2 milyon varil olarak sürdürülmesine karar verilmişti.

Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay düzenli olarak piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanma ve bir sonraki ay için üretimi günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilme yönünde karar almıştı.


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