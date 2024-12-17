Nüfusunun 7 katı turist ağırlayan şehir

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Yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor kıran Antalya’ya böylece, nüfusunun 7 katından fazla turist gelmiş oldu. Söz konusu dönemde şehire gelen yabancı turist sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 arttı. Yıl sonunun ise 17 milyon turistle kapatılması hedefleniyor.

PANDEMİ RAKAMLARI AŞILDI

COVID-19 salgını öncesi rakamlar da Antalya’da aşıldı. 2019’da 15.2 milyon yabancı turistin geldiği Antalya’da, 2020’de büyük bir düşüş yaşanmış, Güvenli Turizm Sertifika Programı çalışmalarıyla yaklaşık 3.5 milyon turist gelmişti. 2021’de 9 milyon, 2022’de 13.4 milyon turistin ziyaret ettiği kent 2023’te pandemi öncesi rakamları aşmış 16.08 milyon yabancı turisti ağırlamıştı. 2024’te ise 11 ayda bu rakamlar aşıldı.

HEDEF BÜYÜTTÜLER

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmciler olarak yoğun bir dönem geçirdiklerini, çok çalıştıklarını ve hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Saatçioğlu, “Gelecek yıl 18-19 milyon turisti rahatlıkla görme imkânımız var” dedi.

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Antalya’da ana pazarı Rusya ve Almanya’nın oluşturduğunu vurgulayan Saatçioğlu, bu iki ülkeyi İngiltere, Polonya ve Hollanda’nın takip ettiğini anlattı.