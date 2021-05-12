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Nissan'dan 60 milyar yen kayıp beklentisi

12.05.2021 - 09:25
Nissan'dan 60 milyar yen kayıp beklentisi | Ekonomi Haberleri

Japon otomobil üreticisi Nissan, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında 60 milyar yen (551 milyon dolar) net kayıp bekliyor.

Yokohama merkezli üretici firma Nissan'dan yapılan açıklamada 2020 mali yılı bilanço verileri ile 2021 mali yılı beklentileri duyuruldu.
Buna göre Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında Japon firma 60 milyar yen (551 milyon dolar) net kayıp bekliyor.

Dünya geneli otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi sebebiyle firma imalatının 500 bin düşeceği planlanıyor.

Küresel araç satışının 4,40 milyona yükseltmeyi hedefleyen firma, mevcut mali yılda satış gelirlerini yüzde 15,7 artışla 9,1 trilyon yene (83,6 milyar dolar) çıkarmayı hedefliyor.

NET KAYIP DÜŞÜYOR

Firmanın Mart 2021'de sonra eren 2020 mali yılında küresel araç satışı 4,05 milyon adet kaydedildi. Aynı mali yılda Nissan'ın işletme kaybı 150,6 milyar yen (1,37 milyar dolar); net kaybı 448,7 milyar yen (4,12 milyar dolar) olarak kayda geçti. Firma 2019 mali yılında ise 671,2 milyar yen (6,1 milyar dolar) net kayıp yaşamıştı.

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto, düzenlediği basın toplantısında, "Küresel yarı iletken sıkıntısı ve yükselen ham madde maliyetleri sebebiyle işlerimize yönelik büyük risklerle karşı karşıyayız." dedi.


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