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Petrol fiyatları yükseldi

12.05.2021 - 09:35
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,35 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 533 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşecek. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 250 bin varil azalacağı yönünde.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

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Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) salı günü yayımlanan petrol piyasası raporunda yılın ikinci yarısında petrol talebinde güçlü bir toparlanma öngörüsünde bulunması da fiyatlara olumlu yansıdı.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıklayan OPEC, küresel ve bölgesel ekonomik görünümlerdeki gelişmeler, endüstriyel faaliyet ve iş gücü piyasalarındaki gelişmeler ile parasal ve mali teşvik tedbirlerinin kısa dönemde talep üzerinde etki oluşturabilecek unsurlar olacağını belirtti.

Öte yandan, siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

ABD'nin güney eyaletlerinde ortaya çıkan benzin sıkıntısı yüzlerce benzin istasyonunu etkilerken, bazı eyaletlerde istasyonların işlemlerini durdurduğu rapor edildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Virginia'dan Florida'ya kadarki hemen hemen tüm eyaletlerde benzin stoklarının tükenmeye başladığı ve benzin fiyatlarının arttığı kaydedildi.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıklarını ve bu sebeple stokların hızlı tükendiğini ifade etti. Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette artan benzin sıkıntısı nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini açıkladı.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 68,15 ile 68,70 dolar aralığının direnç, 67,99 ile 67,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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