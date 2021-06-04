New York borsası yükselişle açıldı | Ekonomi Haberleri

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 120 puan ve yüzde 0,34 artışla 34.692 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,61 primle 4.218 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 değer kazancıyla 13.717 puana yükseldi. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi 559 bin ile beklentilerin altında kalsa da güçlü bir seyir ortaya koyarken, işsizlik oranı yüzde 5,8'e geriledi.

Analistler, enflasyonist baskıların devam etmesine karşın beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin risk iştahını artırarak pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

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Veri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puandan fazla azalarak 1,59 seviyesine inerken, doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiğine dikkati çeken analistler, söz konusu durumun altın ve gümüşün ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Altının ons fiyatı tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından yüzde 1 artışla 1.890 seviyesine çıkarken, gümüşün onsu yüzde 1,6 yükselişle 27,8 dolara çıktı.

Öte yandan, ABD'de özel sektör istihdamı 492 bin ile beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi istihdamı 23 bin ile öngörülere paralel gerçekleşti.

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