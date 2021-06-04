ABD tarım dışı istihdam beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında ​559​ bin ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam artışı aşılamadan destek bularak Mayıs ayında hızlandı. İstihdam artışı 559 bin ile beklentilerin altında kalsa da bir önceki aya göre hızlanması ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Mayıs ayında 650 bin yükselmesini bekliyorlardı.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın Nisan ayı için 266 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdamdaki artışı 278 bine revize etti.​ İşsizlik Mayıs ayında yüzde 6.1'den yüzde 5.8'e geriledi.

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