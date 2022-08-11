New York Borsası’na açılan Martı’dan 280 milyon dolar hedef | Ekonomi Haberleri

Mobilite platformu Martı, 2022’nin dördüncü çeyreğinde New York Borsası’na (NYSE) açılması planlanıyor. Açılma stratejisiyle ilgili detayları ve gelecek dönem planlarını anlatan Martı’nın Kurucu ve CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Türk bayrağını New York Borsa’sında dalgalandıracak olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ağır sorumluluğunu da hissediyoruz o yüzden harıl harıl çalışıyoruz. Martı’nın şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını, brüt 280 milyon dolara kadar kaynağın da bilançomuza girmesini bekliy

İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Oğuz Alper Öktem basın mensuplarının sorularını cevapladı. Platformun New York Borsası’na açılma süreciyle ilgili düşüncelerini aktaran Öktem “Bu hem şirket tarihimiz hem de ülkemizin ulaşım ekosistemi için çok önemli bir dönüm noktası. Yakın gelecekte, tüm ulaşım araçlarının elektrikli; tüm elektrikli araçların da paylaşımlı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, geleceğin şehirlerinin daha sessiz olacağı kanaatindeyiz. Bu vizyon ile dünyanın en büyük mikromobilite filolarından birini kurduk. Bugüne kadar hem Martı hem de doğa için yapabileceklerimizin sadece onda birini gerçekleştirdik. New York’ta da Türk bayrağını dalgalandıracak olmaktan gurur duyuyoruz ve üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

FİLOYU GENİŞLETMEK VE ŞEHİRLERİ DAHA YAŞANILABİLİR KILMAK AMAÇLANIYOR

2022’yi 23 milyon dolarlık ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirten Öktem, “Halka açılmakla amacımız filomuzu büyütmek, çevreci, erişilebilir ve paylaşımlı ulaşımı olabildiğince fazla insana götürüp şehirleri daha yaşanılabilir kılmak ve genel olarak insanın hayatını ulaşım noktasında daha da iyi yapmak. Martı’nın şirket değerinin 532 milyon dolar olmasını, brüt 280 milyon dolara kadar kaynağın da bilançomuza girmesini bekliyoruz. Kaynağı daha çok şehre ulaşıp daha çok hizmet verip filomuzu büyüterek insanları teknolojinin büyük atılımıyla tanıştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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5.6 MİLYON KULLANICISI 46 BİN ARAÇLIK FİLOSU BULUNUYOR

Türkiye’nin G20 ülkelerinin arasında ulaşım Super App’i olmayan tek ülke olduğunu aktaran Öktem, “Martı’nın 5.6 milyon kullanıcısı 46 bin araçlık filosu var. Martı’nın çok sevildiği, sahiplenildiği, Türkiye’nin bağrına basıldığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Kullanıcılarımız bizi biz de kullanıcılarımızı çok seviyoruz. İnsanların daha çevreci olan bu ulaşım metodunu tercih etmesini sağlamak istiyoruz. 2022 yılını 23 milyon dolarlık bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Endonezya, Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan G20 ülkelerindeki lider mikromobilite uygulamalarının değerlemeleri ise milyar dolarlar mertebesinde. Martı’nın amacı bu olmak. Biz de bu hedefle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“REKABET KURUMU’NUN SÜRECİYLE ALAKALI BİR ENDİŞEMİZ YOK”

Martı’nın sektörde öncü olduğunu söyleyen Öktem, “Sektörü Türkiye’ye getirip liderlik yapan bir şirket. Tek ülkede dikey şekilde entegre bir iş modelimiz var. Biz sektörün çok daha büyüyeceğine, insanların bunu daha çok kullanacağına inanıyoruz. Bu işte Türkiye’nin çok iyi bir pazar olduğunu düşünüyoruz. İstanbul’un Avrupa’nın en büyük şehri olduğunu bilerek işimizi geliştirmek için harıl harıl çalışıyoruz. Rekabet Kurumu’nun süreciyle alakalı bir endişemiz yok. Çünkü başından beri işimizi hukuk ve kanunda çerçevesinde en düzgün şekilde yapmaya özen gösterdik. Devlet kurumlarının görevi işlerini yapmak bizim de onlar işlerini yaparken yardımcı olmak” diye konuştu.

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