Netaş’tan ilk Türkçe arayüzlü yerli sunucu | Ekonomi Haberleri

Netaş, ana hissedarı ZTE’nin sunucusunu yerlileştirdi.

Netaş, ana hissedarı ZTE ile yerlileştirmede atağa kalktı. Netaş, performansı ile rekor kıran ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk kez üretti. Netaş marka yerli sunucunun tanıtımı Barcelona’da düzenlenen GSMA 2022’de gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölgesi Başkanı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng ile Netaş Telekom İş Birimi Genel Müdürü Bülent Elönü katıldı.

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Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Dünyada haberleşmenin kalbi Barcelona’da atıyor. Son dönemde dünyadaki gelişmelere baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerlilik ve milli vizyonumuzun ne anlamına geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. 2016 yılında Netaş’ın çoğunluk hissesini aldığında ZTE’ye koyduğumuz şartlardan biri; Netaş’ın bir Türk firması olarak kalması ve Netaş’ın misyonuna yakışır şekilde yerli üretimi desteklemesiydi. Bugün burada, yerli sunucu ile bu misyonun yerine geldiğini görmek çok güzel. Global firmalar ile yerli firmalarımızın iş birliğini önemsiyoruz. 5G ve ötesi vizyonumuzda; yerlilik en yüksek oranda olacak. ZTE ve Netaş’ın birlikte yerlilik çalışmalarının daha da artmasını istiyoruz” dedi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise “Sunucu tarafında yerliliği sağlıyor olmamız çok önemli. Gelecekteki ihtiyaçlara yönelik şekillenebilecek bir sunucu ihtiyacını tanımlayabiliyor olmamızın sektörümüz açısından çok büyük bir katma değer olduğuna inanıyorum” diye konuştu.