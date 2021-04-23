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Nestle organik büyümesini artırdı

23.04.2021 - 10:48
Nestle organik büyümesini artırdı | Ekonomi Haberleri

Nestle, kahve, süt ürünleri ve evcil hayvan bakım ürünlerine ilişkin güçlü taleple ilk çeyrekte organik büyümesinin yüzde 7,7 arttığını bildirdi.

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden merkezi İsviçre'de bulunan Nestle, 2021’nin ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Buna göre şirketin satışları ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 21,08 milyar İsviçre frangına (23,04 milyar dolar) yükseldi.

Nestle, kahve, süt ürünleri ve evcil hayvan bakım ürünlerine yönelik güçlü taleple ilk çeyrekte organik büyümesini yüzde 7,7 artırdı. Organik büyümenin analistlerin beklediği yüzde 3,3’lük orandan iki kat fazla artması dikkati çekti. Şirket, daha önce 2021’de organik büyümesinin orta tek haneli bir oranda gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştı.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin, Nestle için büyümede lokomotif olurken, Asya’da organik büyüme yüzde 9,1 arttı. Avrupa’da organik büyüme yüzde 4,4’de kalırken, Amerika kıtasında yüzde 7,2 oldu. Bu arada, Nestle yalnızca yılın ilk yarısı ve yıl sonu için kar rakamlarını açıklıyor.


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