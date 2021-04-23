gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 23 Nisan güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 477 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1783 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 475 lira seviyesinde hareket ederken; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne 476 lira seviyesinden başladı. Dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 476.12 lira seviyesini; en yüksek ise 479.50 lira seviyesini gördü. Gram altın, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün Asya piyasalarında saat 11.19 itibarıyla yüzde 0.27 oranında yükselişle 477.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 192 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 482 lira seviyesine kadar yükselerek, yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1789 dolar seviyesini, en düşük ise 1781 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.01 oranında düşüşle 1783 dolardan işlem gördü.

Etiketler