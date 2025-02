Mutfağın devlerine ‘ustalık’ gösterdik

Haberin Devamı

Küresel ihracat büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşan mutfak endüstrileri sektörünün devleri, Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan Ambiente Fuarı’nda buluştu. Türkiye, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonuyla ve Türk Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle fuara adeta çıkarma yaptı. Fuarda 96’sı milli katılım kapsamında olmak üzere 250 Türk şirketi, yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik stantlarda ürünlerini görücüye çıkardı.

PAZARLAMA DEVLERİ BURADA

Dünya çapında 73 yıldır yapılan Ambiente Fuarı’na Türkiye’nin 28 yıldır katılım gösterdiğini ve ihracatında önemli bir yer tuttuğunu belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, “Burası mutfak endüstrisinin pazarlama anlamında en büyük, en prestijli fuarı. Türkiye pandemi dahil her yıl burada yer aldı. Çünkü burada yer edinmek zor, kaybetmek kolay. 150 ülkeye ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörün 2024’ü 5.7 milyar dolarla kapattığını söyleyen Özger, bütün satın almacıların buluştuğu Ambiente’de geleceğe yönelik ilişkilerin oturtulduğunun altını çizdi. Özger, “Artık fuardan elimizde sipariş formu ile dönmüyoruz ama burada kurulan bağlantılar ofiste siparişle bitiyor. Artık ticaretin şekli değişti. Buradaki ürünü bizden farklı formda istiyor, ne kadar hızlı ve esnek üretim yapabildiğimizi, ambalajlamamızı görmek istiyorlar. Türkiye dünyada altıncı sırada. Ana müşterilerimiz Avrupalılar” diye konuştu.

EVSİD Başkanı Talha Özger, İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu

ÇİNLİLERLE MASADA OLANLAR VAR

Talha Özger pazardaki gelişmelerden de bahsetti. Sektörde yatırım iştahının her zaman devam ettiğini ancak finansmana erişim ve diğer sorunlar nedeniyle son iki yılda zor bir dönemden geçildiğini vurguladı. İkinci Trump döneminin getirdiği tarifeler sonrasında Çinli yatırımcıların Türkiye’de yarattığı hareketliliğe de dikkat çeken Özger, şu bilgileri verdi: “Özellikle Çinli üreticilerin Türkiye’de üretme hevesine şahit oluyoruz. Trump’ın söylemleri sonrasında böyle bir arayışa giriyorlar. Biz de Türk mutfak üreticileri olarak buna açığız, hızlı ayak uydurabilecek yapımız var. Halen bu konuda Çinlilerle masada görüşmeler var. Türk şirketleri kârlılık gözetmeksizin üretim çarklarını döndürmek için can havliyle çalışıyor. ‘Made in Türkiye’ denildiğinde akla bir şeyler gelmesi için sahadan çekilmiyoruz. Bu zor dönemi atlatacağız ama yeni yatırımlar için sanayi arsaları, finansmana erişim kolaylaştırılmalı. Önemli şeyler başardık. Mutfak İtalyanlardaydı aldık. Almak çok sürdü. Kaybetmek ise sene bile sürmez. Cari fazla veren sektörlerden biriyiz. 1 milyonun üzerinde istihdam sağlıyoruz. Bu gücümüz önemli.”

KÜÇÜK VE HIZLI TRENDİ

Fuarda dikkat çeken trendler şunlar oldu:

- Pişirme grubunda daha ergonomik temizlenmesi kolay, engelliler ve yaşlılar için ürünler öne çıkıyor.

- Tencerelerde küçük boy, yer kaplamayan setler tercih ediliyor.

- Elektrikli aletlerde daha hızlı ürünler trend ama airfry dalgası duruldu.

- Çay ve kahve makineleri trendi devam ediyor.

- Saklama kapları öne çıktı.

- Bakır gibi geleneksel malzemelere dönüş dikkat çekiyor.

- Desen ve tasarımlarda minimalizm ön planda.