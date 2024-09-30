Musk ile geçen iki yılda X'in değeri 44 milyar dolardan 9,4 milyar dolara geriledi

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Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 2022 Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldı. Musk, ilk iş olarak Twitter'ın adını X olarak değiştirirken birçok çalışanı ile yolları ayırdı. Ünlü ABD'li yatırım şirketi Fidelity'nin teknoloji haber portalı Techcrunch'ta yayınlanan yeni tahminine göre, X'in değeri son 2 yılda 44 milyar dolarlık alım bedelinin dörtte birinden daha azına geriledi.

Yeni yayınlanan açıklamalara göre, Musk'ın eskiden Twitter olarak bilinen sosyal ağı satın almasına yardımcı olan varlık yöneticisi olan Fidelity'nin X'teki hissesi yaklaşık 4,19 milyon dolar olarak değerlendiriliyor. Fon, Ağustos sonu itibarıyla X'teki hissesinin değerini toplamda yüzde 78,7 oranında azalttı.

Fidelity, başlangıçta Blue Chip Fund aracılığıyla X'e 19,66 milyon dolar yatırım yapmıştı. Bu, Fidelity'nin X'teki hissesinin değerini azaltmasının ilk seferi değil. Temmuz sonu itibarıyla Fidelity, X'teki hisselerini yaklaşık 5,5 milyon dolar olarak değerlendirmişti.

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Techcrunch haberinde yüzde 78,7'lik hisse indirimi, Fidelity'nin şu anda X'in toplam büyüklüğünü yaklaşık 9,4 milyar dolar olarak değerlendirdiği anlamına geldiği belirtiliyor.