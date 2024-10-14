Murat Güler öldü mü? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti?

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A1 Capital Yatırım Menkul Değerler ve Güler Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler, finans sektöründe öne çıkan bir isimdi. 14 Ekim 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Peki, Murat Güler kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri

MURAT GÜLER KİMDİR?

Murat Güler, Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Finans sektörüne 1995 yılında Arı Menkul Değerler’de broker olarak adım atan Güler, 1990’da A1 Capital’i kurarak finansal yatırım hizmetleri alanında faaliyet göstermeye başlamıştır.

Murat Güler, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

MURAT GÜLER KARİYERİ

Güler, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in yanı sıra Güler Yatırım Holding ve Pardus Girişim Sermayesi’nin de sahibi ve yöneticisiydi. İş dünyasında girişimleriyle dikkat çeken Güler, yatırım ve finans sektörlerinde uzun yıllar hizmet verdi.