‘Muhteşem cuma’ kuyruğu

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İNDİRİMLİ alışveriş günü muhteşem cuma dün mağazalarda başladı. Bazı markalar perşembe akşamı saat 20.00 itibarıyla hem online’da hem de mağazalarda indirime girdi. Perşembe akşamı mağazalardaki durumu takip ettiğimizde, AVM’lerde indirimin başlayacağını bilenlerin erken saatlerde gelerek kasa kuyruğuna girdiklerini gördük. Gittiğimiz AVM’lerde benzer manzaralar vardı ve mağaza içerisinde uzun bir kuyrukla karşılaştık. Vatandaşlar saat 17.00 gibi mağazaya gelerek beğendiği ürünü seçtiklerini ve saat 19.00 gibi kasa sırasına geçtiklerini belirttiler. Ancak geçen sene mağazanın dışında da oluşan sıranın bu yıl yerini mağaza içerisine bıraktığı görüldü.

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AVM AÇILMADAN GİRDİLER

‘Muhteşem cuma’ olarak bütün dünyada perakende bayramı gibi değerlendirilen 29 Kasım günü sabah erkenden indirimleri takip etmek için İstanbul’daki AVM’leri gezdik. İstanbul Anadolu yakasındaki bir AVM’nin önünde daha kapıları açılmadan sıra oluştu. Perşembe akşamı oluşan yoğunluktan daha fazla kişinin AVM’leri tercih ettiği görüldü. AVM kapılarını açtığında ise sıraya girenler mağazaya koştular. Ancak mağaza çalışanları için açık olan AVM’nin diğer kapısından erkenden giriş yapan bazı vatandaşlar ürünlerini alıp kasa sırasına girmişlerdi bile.

İNDİRİMLİ ÜRÜN SAYISI AZALDI

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak kuyruklar belli başlı markaların önünde yoğunlaşmadı. Nispeten daha eşit bir dağılım, ilgi vardı. Mağaza çalışanlarıyla konuştuğumuzda, “Sabah saatlerindeki yoğunluk gün içinde azalmaya başladı. Geçen sene yoğunluk daha fazlaydı” bilgisini verdiler. Çalışanlar, bu yıl her ürünün indirime girmediğini ve geçen yıl daha fazla üründe indirim etiketi olduğunu söyledi.

Gözlemlerimize göre bazı müşterilerin ‘cuma acelesi’ yoktu. Bütün mağazaları dolaştıktan sonra nereden alışveriş yapacağına karar veren bir kitle dikkati çekti. Bir mağazanın çalışanı sabah saatlerinde sakinken öğleden sonra yoğunluğun arttığı bilgisini verirken bunun nedenini şöyle açıkladı: “Sabah saatlerinde daha boştu. Öğlen sıra daha çok arttı. Diğer markaya göre indirim oranı daha yüksek olduğu için tüketiciler buraya ilgi gösterdi.”

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‘İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK’

Alışveriş yapan vatandaşlarla da konuştuk. Mağazalarda her ürünün etiketinde indirimli fiyat yazmazken vatandaşlar tarafından “Hangi üründe ne kadar indirim var” sorusu soruldu. Bazı vatandaşlar online uygulamadan indirimi kontrol ederek ürünleri aldı. Bazıları ise gördükleri sıraya şaşırarak, “Sanki bedavaya veriyorlar” yorumunu yaptı.

Alışveriş yapanlar istediği ve beğendiği ürünü aldıklarını ancak herhangi bir bütçe belirlemediklerini ifade etti. Alışveriş yapanlar genellikle kaban, ceket ve kazak tercih etti. Bir vatandaş, “İstediklerimi aldım ama listemdeki iki kazağı bulamadım” derken, başka biri, “Sepetimde birkaç ürün vardı onları almak için geldim. Belli bir bütçem yok kaban istiyordum” dedi İstediklerini bulduklarını belirten bir abla-kardeş ise vakit kaybetmeden kuyruktaki yerlerini almışlardı.