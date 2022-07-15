Mücevhercilerden 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat | Ekonomi Haberleri

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin sektör raporunu yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanan bilgilere göre, mücevher sektörü 2022 yılının ilk altı ayında toplam 2 milyar 697 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 8.95 oldu. Haziran ayında yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 azalarak 535.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki mücevher ihracatını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Sektörümüzün katma değerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın artması için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyor, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Türk mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz.”

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