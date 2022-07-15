  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Mücevhercilerden 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat
‹ Önceki Haber İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında İstanbul Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ arasında Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Mücevhercilerden 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat

15.07.2022 - 08:56
Mücevhercilerden 6 ayda 2.7 milyar dolarlık ihracat | Ekonomi Haberleri

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin sektör raporunu yayınladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanan bilgilere göre, mücevher sektörü 2022 yılının ilk altı ayında toplam 2 milyar 697 milyon 836 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 8.95 oldu. Haziran ayında yapılan ihracat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 azalarak 535.8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk altı ayındaki mücevher ihracatını değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sektörün büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Sektörümüzün katma değerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın artması için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyor, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Türk mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.382 Değişim: -1,06% Hacim : 26.748 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.375 14.07.2022 Yüksek 2.421
Açılış: 2.407
17,3999 Değişim: -0,17%
Düşük 17,2591 15.07.2022 Yüksek 17,5562
Açılış: 17,429
17,5514 Değişim: 0,43%
Düşük 17,4074 15.07.2022 Yüksek 17,6070
Açılış: 17,4765
955,58 Değişim: -0,34%
Düşük 945,75 15.07.2022 Yüksek 965,64
Açılış: 958,86
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.