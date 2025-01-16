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Morgan Stanley'in net kârı beklentilerin üzerinde

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#Morgan Stanley#Net Kâr#Beklentilerin Üzerinde
Morgan Stanleyin net kârı beklentilerin üzerinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 16:58

ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanleyin net kârı geçen yılın son çeyreğinde artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD'deki yatırım bankalarından Morgan Stanley ile Bank of America, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Morgan Stanley'nin net karı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 142 artarak 3,7 milyar dolara yükseldi. Bankanın net karı 2023'ün son çeyreğinde 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Kurumun 2023'ün dördüncü çeyreğinde 85 sent olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 2,22 dolara çıktı.

Morgan Stanley'nin geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 16,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 12,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Morgan Stanley'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde elde ettiği net kar ve gelir piyasa beklentilerini aştı.

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#Morgan Stanley#Net Kâr#Beklentilerin Üzerinde

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