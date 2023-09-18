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Moody's'ten Yunanistan'a bol kepçeden not!

18.09.2023 - 08:12 | Son Güncelleme :
Moody's'ten Yunanistan'a bol kepçeden not! | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan ekonomisindeki çalkantılı dönemin geride kaldığını öne sürerek kredi notunu iki kademe birden yükseltme kararı aldı.

Moody's, Yunanistan'a ilişkin not kararını açıkladı. Kuruluş, Yunanistan'ın notunu iki kademe birden yükselterek "Ba3"'ten "Ba1'e çıkardı. Kredi notunun görünümü artırımın ardından "pozitif"den "durağan"a revize edildi.

Not yükseltilmesine ilişkin olarak Moody's, Yunan ekonomisinin, kamu maliyesinin, kurumlarının ve bankacılık sisteminin ölçümlerinin maddi olarak iyileşmesi ve şoklara karşı dayanıklı hale geldiğini belirtti.

Siyasi istikrara değinen Moody's, seçimler sonrası dört yıl için yüksek derecede siyasi ve politika kesinliğinin olacağını bunun da yapısal refomların tasarlanmasına olanak sağladığını ve sonucunda ise daha fazla ekonomik ve mali beklentinin güçlendiğini duyurdu.

 


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