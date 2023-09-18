Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları son haftalarda hızlı yükseliş gösterdi. Petrol 3 haftada yüzde 11 oranında prim yazdı.

OPEC+'ın arz kesintileri ve Suudi Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman'ın krallığın ham petrol politikası ve net sıfıra ilişkin açıklamaları petrolü desteklemeye devam ediyor.

Petrol fiyatları son üç haftada yüzde 11 oranında arttı ve varil başına 94 doların üzerine çıkmış oldu.

Fed toplantısından çıkacak karar ve sıkışan arz, azalan stoklar petrolde hareketliliğe neden olabilir.

Etiketler