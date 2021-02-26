‹ Önceki Haber TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu ertelensin' çağrısı TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu ertelensin' çağrısı Sonraki Haber › Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira oldu Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira oldu

Moody’s: Avrupa’da tüketici güveni durgun

26.02.2021 - 16:40
Moody’s: Avrupa’da tüketici güveni durgun | Ekonomi Haberleri

Moody’s, Kovid-19 aşılarının yapılmaya devam edilmesine rağmen Avrupa’da tüketici güveninin durgun olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, Avrupa’da ekonomik aktivitenin genel ortalamanın altında olduğu, yüksek gelir seviyesindeki tüketicilerin geçen yıl uygulanan ilk karantinaya benzer şekilde birikim yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

Açıklamada aşıların piyasaya sürülmesinin şimdiye kadar tüketici güveninde herhangi bir iyileşme sağlayamadığı, fakat tüketici ve işletmelerin kısıtlamalara daha fazla adapte olması sebebiyle perakende satışlardaki düşüşün sınırlı seviyede kaldığı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında değerlendirmesine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Vincent Allilaire, "Avrupa’da tüketici güveninin salgına ilişkin kısıtlamalar gevşetilene kadar durgun seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Aşılar yaygın bir şekilde yapılırken, önümüzdeki birkaç ay boyunca kısıtlamaların uzatılması muhtemelen tüketici algısının zayıf kalmasına neden olacaktır.” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4203 Değişim: 0,92%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
9,0073 Değişim: 0,57%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
413,10 Değişim: -1,30%
Düşük 413,10 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.