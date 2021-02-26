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Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira oldu

26.02.2021 - 16:57
Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira oldu | Ekonomi Haberleri

Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artarak 8,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

 

Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından hazırlanan Gayrimenkul Sektör Raporu'na göre, gayrimenkul yatırımlarının fon büyüklüğü 8,5 milyar lirayı buldu.

Geçen yıl 1,5 milyon adet konut satılırken, sektör, salgın koşullarına ve ekonomik daralmaya rağmen beklentilerin üzerinde bir performans ortaya koydu. Kamu bankalarının kampanyaları ve konut faiz oranlarındaki düşüş son 10 yılın en yüksek senelik ipotekli konut satış hacmine ulaşılmasını ve son iki yılın satışlarının üzerine çıkılmasını sağladı.

Salgın sürecinde, İstanbul'da ofis pazarında bazı bölgelerde görülen boşluk oran artışların başka bölgelerdeki dolulukla kısmen dengelendi. Kovid-19'un olumsuz etkilerinin en az yaşandığı piyasa lojistik pazarı oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 31 Aralık itibarıyla yetkilendirilen 23 portföy yönetim şirketinden 7'si sadece gayrimenkul yatırım fonu kurmak üzere, yine 7'si hem gayrimenkul hem girişim sermayesi yatırım fonu kurmak üzere yetkilendirildi.

Halihazırda 8 tanesi Re-Pie Portföy'ün olmak üzere 47 gayrimenkul yatırım fonu bulunurken, bu fonların toplam büyüklüğü bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 20 artış göstererek 8,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

"GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ÖNE ÇIKTI"

Açıklamada araştırmaya ilişkin görüşleri yer Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, geçen yıl kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen faiz indirim kampanyası sayesinde hem gayrimenkulde stokların eridiğini, hem de konut piyasasının canlandığını bildirdi.

Son yıllarda gelişen e-ticaretle birlikte lojistik merkezlerine talep artarken kiralarda da bir artış gözlendiğini aktaran Çamlıbel, şu açıklamalarda bulundu:

"Ofisler, AVM'ler ve konaklama tesisleri salgın sürecinde zorluklar yaşarken, gayrimenkul yatırım fonlarına ilgi yoğunlaştı. Geçen yılın eylül-aralık döneminde SPK tarafından 2 yeni gayrimenkul yatırım fonuna kuruluş izni, 1 gayrimenkul yatırım fonuna ihraç belgesi onayı verildi. Salgın devam ederken gayrimenkul sektörü 'yeni normal' koşullarında kendini yeniden yapılandırdı. Ülkemizdeki gayrimenkul yatırım eğilimi göz önüne alındığında, belirsizliklerle dolu salgın sürecinde yatırımcıların risk tercihlerine göre varlıklarını dağıtmasına imkan tanıyan gayrimenkul yatırım fonları 2020 yılında da öne çıktı."


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