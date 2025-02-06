Mısır’dan Türk şirketlere ticaret çağrısı

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Basına kapalı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini, bu durumdan Türk iş dünyası olarak mutluluk duyduklarını söyledi.

1200 ŞİRKET

Türk iş dünyasından bin 200’e yakın firmanın Mısır’da yatırımı olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Biz iş dünyası olarak her yıl Mısır’dayız. Sıkıntılarımızın çözümünde Mısır’dan her zaman destek gördük. Şimdi son dönemdeki siyasi gelişmelere bağlı olarak ihracatımız da gelişiyor. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedef var; 15 milyar dolarlık bir hedef. İnşallah iki taraflı bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Abdulati ise Türk şirketlerinin Mısır’daki yatırımlarından dolayı kıvanç duyduklarını vurguladı.

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İŞBİRLİĞİ KARARI

Abdulati, “Gerekli olan bütün kolaylıkları temin ediyoruz. Daha fazla sayıda Türk şirketinin gelip Mısır’da yatırım yapmasını ve ürünlerini arz etmek istiyoruz. Rifat Bey ile yaptığımız konuşmada Afrika kıtasında ortak işbirliği yapma kararı aldık. Sanayide birlikte yatırım yapma hareketine sahip olabiliriz. Gıda güvenliği, enerjinin her türlüsü, tekstil alanlarında işbirliğinin artırılmasını istiyoruz” dedi.