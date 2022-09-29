Mir’in yerini nakit alacak | Ekonomi Haberleri

Kamu bankalarının Rus ödeme sistemi Mir’den çıkış haberleri ve referandum süreciyle birlikte Rusya cephesinde tansiyon yine yükseldi. Turizm sektörü Mir’le ilgili, 20 yıl öncesinde olduğu gibi Rus turistlerin sadece nakitle Türkiye’ye gelmeye başlayacağını ve sektörün olumsuz etkileneceğini belirtirken; yeme-içme ve perakende sektöründen gelen açıklamalarda bir kayıp öngörülmediği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde İş Bankası’nın ve Denizbank’ın Rus ödeme sistemi Mir’den çıktığına dair açıklamalarının ardından, kamu bankalarının da Mir’den çıktığı belirtildi. Gelişmeler, turizm sektörü başta olmak üzere perakende ve yeme-içme sektörü tarafından da yakından takip edilirken; görüşlerini aldığımız sektör yetkilileri, kamu bankalarının da Mir’den çıktığına yönelik haberlerden olumsuz etkilenebileceklerini belirtti. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Sadece Denizbank’ın ve İş Bankası’nın Mir’den çıkması sektörü etkilemezdi ama kamu bankalarının çıkması etkiler.

20 YIL ÖNCESİ

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; tamamen nakitle operasyonları yönetmek çok zor olacaktır. 20 yıl önce, Ruslar tamamen nakitle geliyordu ve hep nakit harcıyordu. Kredi kartı son dönemde artmıştı, yeni süreçle tekrar nakit harcamalara dönülebilir. Kredi kartı hayatımızda çok önemli bir kolaylık olduğu için mutlaka etkileyecektir. Çok tecrübelerle yaşanan olaylar değil, biraz yaşayıp göreceğiz” dedi. Onaran, “Uzun süredir Ruslar askerlikten kaçıyor, Türkiye’de uzun süre kalacaklar gibi gelişmeler, genel havayı yansıtmıyor. Bu anlamda Türkiye’ye gelenlerin sayısı bin-2 bin kişidir. Ancak bu durum bugün için böyle, 2 hafta sonra farklı olabilir” değerlendirmesini yaptı.

NAKİT VURGUSU

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise konunun hala karışık olduğunu belirterek, “Bizde henüz yansıması yok, alternatif her zaman olacaktır. Kamu bankalarının ‘çıkıyoruz’ demesinin bir kayıp yaratmasını öngörmüyoruz” dedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de “Rus turistin yaptığı harcama içinde Mir’in payını bilmiyoruz. Bu yüzden ‘etkilenir ya da etkilenmez’ demek doğru olmaz. Mir’in payının yüksek olduğunu düşündüğümüzde bile sıkıntı olacağını sanmıyorum; Rus turistler bundan sonra 20 yıl öncesinde olduğu gibi nakit taşıyacaktır” yorumunu yaptı.

MİR NEDİR?

Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından uygulanan yaptırımlar, bağımsız bir ödeme sistemi olarak Mir’i hayata geçirdi. Visa ve Mastercard’la aynı özellikleri taşıyan Mir bugün, 11 ülkede kullanılıyor. Güncel bilgilere göre, Rus vatandaşlarının elinde 129 milyon Mir kartı bulunuyor, Mir kartı veren banka sayısınınsa 100’ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

REFERANDUM LALELİ ESNAFINI KÖTÜ ETKİLEDİ

Savaşın etkileriyle değişen piyasa şartları ve Mir tarafındaki gelişmeler Laleli’de hissedilmese de referandumun etkisi bölgede büyük oranda görülüyor. Ukrayna topraklarında düzenlenen referandumlarda Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98.42’sinin, Herson’da halkın yüzde 87.05’inin ve Zaporijya’da halkın yüzde 93.11’inin Rusya’ya katılmaya ‘evet’ dediği açıklandı. Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, bu dönemde asıl gündemlerinin referandum olduğunu belirterek, “Referandumla beraber işlerimiz bıçak gibi kesildi. Polonya, Romanya, Moldova ve Balkan ülkeleri de buna dahil. Resesyon beklentisiyle birlikte eğer taşlar yerine oturmazsa yılsonunu, hedeflerimizin en az yüzde 20 altında kapatacağız” değerlendirmesini yaptı.

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