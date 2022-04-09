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Milyonların beklediği vergi paketi yasalaştı

09.04.2022 - 11:09
Milyonların beklediği vergi paketi yasalaştı | Ekonomi Haberleri

Vergi kaçakçılığına ceza arttırımı ve etkin pişmanlıktan, muhtar maaşlarında iyileştirme ve ‘Evim’ mağdurlarına müjdeye kadar birçok konuda önemli düzenlemeler içeren vergi paketi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla önceki gece Meclis’ten geçti.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre; artık muhtar ödeneklerinin, halen 4 bin 250 TL olarak uygulanan asgari ücretin altında kalması durumunda aradaki fark ayrıca ödenecek.

Kamuoyunda “Evim” mağdurları olarak bilinen ve toplam sayıları 47 bin 389 olarak açıklanan faizsiz konut şirket mağdurları paralarını, sözleşme fesih talebinde bulunduktan sonra bir ay içinde alabilecek. Parasının faizini de isteyen mağdurlar ise alacaklılar masasında 4. sırada olacak. Ayrıca yeni sözleşme imzalamayanlar, organizasyon ücretinin yüzde 20’sini alabilecek.

VERGİDE DE ETKİN PİŞMANLIK

Vergiyle ilgili tutulan defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla, defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı ise 8 yıla çıkarılıyor.

Yeni düzenlemeyle vergi kaçakçılığı da artık soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık kapsamında olabilecek. Ayrıca bu alandaki suçlar, birden fazla takvim yılında işlenmesi halinde zincirleme suç olarak kabul edilecek. Zincirleme suçlarda dörtte birden dörtte üçe kadar ceza arttırımı da öngörülürken, bu suçlardaki vergi kayıplarının cezalarının ödenmesi durumunda ise ceza indirimi getiriliyor.

PEŞİN ALIMDA İNDİRİM

Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılıyor. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak.

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar da ihale yoluyla satılabilecek. İhalenin yapıldığı tarihte en az 3 yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.

Hazine’ye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve yabancılara yapılan konut veya işyeri satışlarında KDV istisnası için geçerli olan bir yıl satmama koşulu 3 yıla çıkarıldı.

ÖDENMEYEN KİRADAN TAHLİYE YOK

Pandemiden etkilenen esnafın kira sıkıntısını çözmeye yönelik de düzenleme yapıldı. Buna göre, ticari hayatın devamını sağlamak amacıyla 1 Mart 2020 tarihinden, 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye nedeni oluşturmayacağı hükme bağlandı.

Kamuya iş yapan müteahhitlere, artan inşaat maliyetleri nedeniyle ek fiyat farkı ve sözleşme feshi ile süre uzatımı hakkı getirildi. Bu düzenlemeye gerekçe olarak, uluslararası ölçekte 2022 yılında otaya çıkan gelişmelere bağlı olarak, enerji fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışların meydana gelmesi gösterildi.

Ek fiyat farkı, öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımı sözleşmeleri için de geçerli olacak.

KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 25

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Diğer sektörlerde ise yüzde 23’lük oran geçerli olacak ve sonrasında yüzde 20’ye çekilecek.

Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları Kurumlar Vergisi’nden istisna edilecek.

Reklam yasağı uygulanan internet sitelerine verilen reklam harcamaları vergiden düşülmeyecek.


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