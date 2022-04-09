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Türkiye Havalimanlarından 29.6 milyon yolcu seyahat etti

09.04.2022 - 14:22
Türkiye Havalimanlarından 29.6 milyon yolcu seyahat etti | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mart ayına ilişkin Türkiye havalimanlarındaki yolcu ve uçak trafiğine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre havalimanlarından Mart ayında iç hatlarda 5 milyon 705 bin, dış hatlarda 5 milyon 213 bin olmak üzere toplam 10 milyon 960 bin yolcuya hizmet verildi. Yılın ilk üç aylık döneminde ise 29 milyon 633 bin yolcu seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 yılı Mart ayına ilişkin hava trafik verileri açıklandı. Bahsi geçen dönemde Türkiye Havalimanlarında toplam uçuş trafiği iç hatlarda bir önceki yıla oranla yüzde 6,8 artışla 54 bin 537 olarak gerçekleşti. Dış hatlarda ise yüzde 65,5 artarak uçuş sayısı 37 bin 288 oldu. İç ve dış hat toplam uçuş trafiği yüzde 39,8 artarak 120 bin 295 oldu.

DIŞ HAT YOLCU SAYISINDA YÜZDE 109’LUK ARTIŞ

Açıklanan verilere göre Mart ayında iç hatlardaki yolcu trafiği önceki yıla oranla yüzde 25,1 artışla 5 milyon 705 bin yolcu seyahat etti. Dış hat yolcu trafiği ise pandeminin de etkisini azalmasına bağlı olarak ciddi artış yaşanarak yüzde 109,4 oldu ve 5 milyon 213 bin yolcu havayolunu kullandı. Genel toplamda ise yüzde 55,3’lük artışla 10 milyon 960 bin yolcuya hizmet verildi.

İLK ÜÇ AYLIK DÖNEMDE 338 BİN UÇAK TRAFİĞİ

Yine bu yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart dönemindeki uçuş trafik verilerinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gözle görülür artış yaşandı. Bahsi geçen dönemde yüzde 14’lük artışla Türkiye Havalimanlarında 155 bin 913 uçağa hizmet verildi. Bu rakam dış hatlarda yüzde 77,9’luk artışla 105 bin 372 oldu. Genel toplamda ise yüzde 44,1’lik artışla 338 bin 386 uçak trafiği yaşandı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 29 MİLYON 633 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bu yılın ilk üç ayını kapsayan dönemde iç hatlarda yüzde 36,9’luk artışla 15 milyon 953 bin yolcu Türkiye Havalimanlarından seyahat etti. Yine dış hatlarda yüzde 126,3 artışla 13 milyon 612 bin yolcu hizmet aldı. İç ve dış hat olmak üzere yılın ilk üç ayında toplam seyahat eden yolcu rakamı ise yüzde 67,6 ile 29 milyon 633 bin olarak gerçekleşti.


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