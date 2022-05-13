Milli ekonomiye 865 milyar TL destek | Ekonomi Haberleri

Nisan ayında kuruluşunun 68’inci yılını geride bırakan VakıfBank, 2022 yılı birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2022 yılı ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında artırarak 1.1 trilyon TL’ye yükselten VakıfBank, aynı dönemde nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 865 milyar TL destek verdi. Banka, ilk çeyrekte ulaştığı 5 milyar 75 milyon TL brüt kârından 2 milyar 73 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 2 milyon TL net kâr elde etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 53 artarak 865 milyar TL’ye ulaştı. Ülkemiz büyümesinin lokomotifi olan üretim ve ihracat alanı başta olmak üzere stratejik sektörlere kullandırdığımız ticari kredilerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 51 artarak 513 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 43 artışla 643 milyar TL seviyesini ulaşırken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 53 artışla 1.1 trilyon seviyesini aştı.”

FARKLI ALTERNATİFLER

Kur korumalı TL mevduat ve döviz dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabı ürün grubuyla TL birikimleri için farklı alternatifler sunduklarını belirten Üstünsalih, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını ilk devreye alan bankalardan biri olduktan hemen sonra, döviz ve altın hesabı olanlara yönelik Dövizden ve Altında Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını hizmete sunduk. Bu iki ürün grubunda 100 milyar TL barajını aşan bankamız TL birikimlere destek vermeye farklı ürün gruplarıyla devam ediyor. YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. Son olarak da fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını hizmete sunduk. Tüm dijital platformlarda müşterilerimizin kullanımına açık olan bu yenilikçi ürünler sayesinde TL mevduatlarımız çeyreklik bazda yüzde 36 artarak 346 milyar TL’ye ulaştı. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 59 artışla 684 milyar seviyesini geçti” diye konuştu.

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