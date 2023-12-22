Mevduatta faizi yüzde 52'yi de geçti! İşte paranıza göre verilen faiz getirisi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 42.50'ye yükseltmesiyle birlikte mevduat faizlerinde yeni artışların görülebileceği beklentisi arttı. Son açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 40'ken, bankalar 3 aylık vadeye en yüksek yüzde 52.17 oranında faiz verdi.

Enflasyonu düşürme amacıyla para ve maliye politikalarında yapılan değişiklik Türk Lirası’na olan ilgiyi artırıyor. Merkez Bankası dün politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseltti.

Faiz hamlesiyle birlikte yeni açılacak vadeli mevduat hesaplarında faizin şu anki durumdan daha yüksek olması bekleniyor.

Faiz artırma hızını yavaşlatan ve enflasyonu izlemeye alan Merkez Bankası bundan sonraki süreçte daha temkinli ilerleme yapabilir.

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BANKALAR YÜZDE 52.17 MEVDUAT FAİZİ VERDİ

Son veriler ışığında bankalar 3 aylık mevduat faizine yüzde 52,17'ye varan faiz verdi. Böylece 100 bin lirası olan birisi 3 aylık vadede 12 bin 369 lira, 500 bin lirası olan 61 bin 845 lira, 1 milyon lirası olan ise 123 bin 690 lira faiz geliri elde edebilecek.

DOLARDAKİ KAZANÇ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 56

Mevduat faizlerinin yükseldiği ortamda doların getirisi düşük kalmaya başladı. Kümülatif anlamda enflasyona yakınsayan mevduat faizleri popüler yatırım aracı oldu. Dolar sene başından bu yana yatırımcısına sadece yüzde 56 kazandırdı. Böylece doların kazancı enflasyonun altında gerçekleşti.

MEVDUATTAKİ PARANIN 650 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2023 yılında 400 bin TL'ye kadar 2024 yılında ise 650 bin liraya kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

MEVDUAT FAİZİ HARCANMAZSA KÜMÜLATİF GETİRİ GÜÇLÜ

Mevduat faizinden gelen getiri harcanmaz, anapara+faizle birlikte yeniden yüksek faizden vadeye bağlanırsa oluşacak kümülatif getiri enflasyona yakınsıyor. Gelecek yıl enflasyonun düşeceğine dair yapılan tahminler göz önüne alındığında 2024 yılında eğer enflasyon geriler, faizler de bu seviyelerde kalırsa Türk Lirası varlıklara yatırım enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilir. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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