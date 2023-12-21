  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi... İşte yeni tutar
‹ Önceki Haber Bakan Özhaseki açıkladı: 80 bin çiftçiye tahsis edildi Bakan Özhaseki açıkladı: 80 bin çiftçiye tahsis edildi Sonraki Haber › Mevduatta faizi yüzde 52'yi de geçti! İşte paranıza göre verilen faiz getirisi Mevduatta faizi yüzde 52'yi de geçti! İşte paranıza göre verilen faiz getirisi

Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi... İşte yeni tutar

21.12.2023 - 19:54 | Son Güncelleme :
Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi... İşte yeni tutar | Genel Haberler

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit 50 bin liraya yükseltildi. Bankalar tanımlamaları gerçekleştirdi ve bugünden itibaren para transferleri 50 bin lira limit üzerinden yapılmaya başlandı.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 20 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 50 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.

Haberin Devamı

EN SON ŞUBAT'TA DEĞİŞMİŞTİ

En son FAST limiti 14 Şubat 2023 tarihinde değiştirilmişti.

BANKALARDA LİMİT YÜKSELİŞİ VERİLİYOR

Bankalar FAST limitlerinin yükseldiğini para transferi kategorilerinde gösteriyor. İnternet ya da mobil bankacılık kullananlar 50 bin liralık FAST limitini görebiliyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.