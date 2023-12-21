Para transferlerinde FAST limiti yükseltildi... İşte yeni tutar | Genel Haberler

Bankalar arası 7/24 hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST işlemlerinde limit 50 bin liraya yükseltildi. Bankalar tanımlamaları gerçekleştirdi ve bugünden itibaren para transferleri 50 bin lira limit üzerinden yapılmaya başlandı.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 20 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 50 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.

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EN SON ŞUBAT'TA DEĞİŞMİŞTİ

En son FAST limiti 14 Şubat 2023 tarihinde değiştirilmişti.

BANKALARDA LİMİT YÜKSELİŞİ VERİLİYOR

Bankalar FAST limitlerinin yükseldiğini para transferi kategorilerinde gösteriyor. İnternet ya da mobil bankacılık kullananlar 50 bin liralık FAST limitini görebiliyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr



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