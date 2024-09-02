Mevduatta faiz tırmanıyor! İşte en yüksek faiz oranları | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası bankaların verdiği faiz oranlarını açıkladı. Banka adı açıklamadan verileri duyuran Merkez Bankası 1 aylık mevduata en yüksek faizin yıllık yüzde 53.92 olduğunu belirtti. 1 milyon lirasını bir yıl boyunca faizde değerlendiren mudinin kazancı 642 bin lira oluyor.

Merkez Bankası faizlerde değişiklik yapmadı ve enflasyondaki gidişata göre parasal sıkılaşmanın devam ettirilebileceğine yönelik sinyaller verdi.

Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor.

Türkiye ekonomisinde alınan önlemler enflasyon üzerinde baz etkisi yarattı ve yıllık enflasyonun yükseliş hızında daralma görüldü.

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BU HAFTANIN FAİZLERİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.92, 3 aya kadar vadede yüzde 59.04, 6 aya kadar vadede yüzde 53.41, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.61, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.01 oldu.

100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?

100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 53.92'dan faize bağladığı parasından 4493 lira faiz getirisi elde ediyor.

500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 466 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 44 bin 933 lira faiz getirisi elde ediyor.

BİLEŞİK FAİZİ YÜZDE 69.46

Mevduat faizinin bir yıl boyunca yüzde 53.92 seviyesinde kaldığını varsayarsak ve her ay alınan faizle birlikte yeniden mevduata paranın bağlandığı düşünülürse bir yılın sonundaki faiz getirisi bileşik olarak yüzde 69.46 oluyor. Başka bir deyişle 1 milyon liraya brüt 694 bin 583 lira faiz geliyor. Yüzde 7.5 stopajı düşüldükten sonra net faiz 642 bin 489 lira oluyor. Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 61.78 olmuştu. Başka bir deyişle faizlerin bu seviyelerde kalması halinde paranın enflasyona karşı erimesi durmuş oluyor.

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YÜZDE 80 FAİZ ALAN OLDU

Merkez Bankası'nın verilerine göre azami olarak verilen faiz oranlarına bakıldığında Mayıs ayında yüzde 80 oranında faizle parasını değerlendirenler olduğu görüldü. Haziran ayında ise üç aylık vadede yüzde 65 faiz verilen yatırımcılar oldu. Genelde Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişi cazip hale getirmek için bankalar tek seferlik yüksek faiz uygulanıyordu.

Haziran ayından bu yana Merkez Bankası, bankalarca mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranlarını açıklamıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTTI

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle, 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKAYI TERCİH EDİN

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler araştırmalarını iyi yaparak en yüksek faizi veren bankayı tercih etmesi menfaatine oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde hangi bankanın yüzde kaç mevduat faizi verdiği açıklanmıyor. Araştırmalarınızı yaparak en yüksek faiz veren bankayı tercih edebilirsiniz.

(Not: Yukarıdaki faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklıyor. TCMB, yüksek faiz oranlarını hangi bankanın verdiğini açıklamıyor. Bu nedenle tüm bankalar üzerinden araştırma yaparak en yüksek faizi veren bankayı bulabilirsiniz.)

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