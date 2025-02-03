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Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj arttı

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi#Stopaj
Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj arttı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘çok kazanandan çok vergi alınması’ ilkesi doğrultusunda, finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenleme yapılırken yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı yüzde 15’e çıkarıldı.

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Buna göre:

- Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 10’dan yüzde 15’e, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 7.5’ten yüzde 12’ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Bu da yeni açılacak mevduat hesaplarında stopaj arttığı için daha az faiz geliri elde edilmesi anlamına geliyor.

- Fonlarda stopaj oranı hisse senedi yoğun, katılım hisse senedi yoğun ve serbest hisse senedi yoğunlarda yüzde 0, değişken fonlar, fon sepeti fonları, diğer katılım fonları, borçlanma araçları fonları, kıymetli maden fonları, para piyasası fonları, diğer serbest fonlarda yüzde 15, bir yıl üstünde tutulursa yüzde 50 üstü yerli hisse taşıyan değişen fonlarda stopaj yüzde 0 olarak belirlendi.

- Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 0 olarak uygulanan tevkifat oranında değişiklik olmadı.

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- Bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olacak.

- Stopaj oranları 30 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

KUR KORUMALIDA TEVKİFAT ARTIŞI

 Eksik vergilendirilen alanların tamamlanması amacıyla kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları artırılarak diğer Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarıyla uyumlu hale getirildi. Buna göre, 1 Şubat’tan itibaren açılan veya vadesi yenilenen kur korumalı mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları diğer Türk lirası mevduat hesaplarına uyumlu olarak 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olarak uygulanacak.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Vergi#Stopaj

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