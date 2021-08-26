‹ Önceki Haber Bakan Elvan: Ekonomide toparlanma başladı Bakan Elvan: Ekonomide toparlanma başladı Sonraki Haber › Goldman Sachs, aşıyı zorunlu hale getirdi Goldman Sachs, aşıyı zorunlu hale getirdi

Metal sektöründe toplu sözleşme süreci başladı

26.08.2021 - 08:45
Metal sektöründe toplu sözleşme süreci başladı | Ekonomi Haberleri

Kamu işçileri ve memurların ardından metal sektöründe de toplu sözleşme süreci başladı. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, saatlik ücreti 20.50 liranın altında olanlara iyileştirme ve bütün ücretlere yüzde 27 zam istediklerini, ilk 6 ay için toplam taleplerinin yüzde 29.57 olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Basın toplantısıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) oturacakları toplu sözleşme masasından taleplerini açıklayan Kavlak, şunları söyledi:

“Sözleşme Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarında toplam 127 bin Türk Metal Sendikası üyesi işçiyi kapsıyor. Bunlar ülke ekonomisinin lokomotif işletmeleri. Otomotivde Tofaş, Renault, Ford, Mercedes ve Man, beyaz eşya ile elektronikte Bosch ve Siemens gibi markalar var. İmzalayacağımız toplu sözleşme, Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının ilk 10’undaki 4 firmayı, ilk 50’sinde 13 firmayı, ilk 100 içerisindeki 20 firmayı kapsıyor. Sözleşme kapsamında bizim dışımızda DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş’e bağlı Öz Çelik-İş sendikalarının üyeleri de var.

Bu kapsamdaki işçilerin yüzde 91’i üyelerimizden oluşuyor. Saatlik ücreti 20.50 liranın altında olanlara bu ücreti geçmemek üzere saatlik ücretine 90 kuruş iyileştirme istiyoruz. Bunun yüzdelik getirisi yüzde 2.57 oluyor. Bunun yanında bütün ücretlere yüzde 27 zam istiyoruz. Bunların toplamı olarak ilk yılın ilk altı ayı yüzde 29.57, ikinci altı ay enflasyon oranı, üçüncü altı ay enflasyon oranı artı saatlik 1 lira, dördüncü altı ay enflasyon oranı, sosyal yardımlara ilk yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 4 zam talep ediyoruz.”

PCR TESTİ İSTENEBİLİR

Çalışanlara aşı zorunluluğunun toplu sözleşmelerde gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da yanıt veren Pevrul Kavlak, “Çalışan arkadaşlarımızın zorla aşı olmasına izin vermeyiz. Ama aşı olmamış arkadaşlardan haftada bir pcr testi istenebilir. Bu konuda sağlık kurumlarının alacağı kararlar bekleniyor” yanıtını verdi. Kavlak, önümüzdeki dönemin olası riskleri arasında sanayide yaşanan çip sıkıntısının sürmesini sayarken, “Bizim çalıştığımız işletmeler salgın sürecinden etkilenmedi. Salgın sürecinde Türkiye’nin ihracatını tek başımıza biz omuzladık. Tabir yerindeyse hayatımız pahasına ölümüne çalıştık. Şimdi hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: -0,33% Hacim : 12.748 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.445 26.08.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.456
8,3806 Değişim: 0,11%
Düşük 8,3461 26.08.2021 Yüksek 8,4033
Açılış: 8,3711
9,8680 Değişim: 0,00%
Düşük 9,8354 26.08.2021 Yüksek 9,9105
Açılış: 9,8677
482,45 Değişim: 0,14%
Düşük 478,95 26.08.2021 Yüksek 485,21
Açılış: 481,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.