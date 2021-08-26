‹ Önceki Haber Metal sektöründe toplu sözleşme süreci başladı Metal sektöründe toplu sözleşme süreci başladı Sonraki Haber › Emisyonlar dünyada alarm veriyor Emisyonlar dünyada alarm veriyor

Goldman Sachs, aşıyı zorunlu hale getirdi

26.08.2021 - 08:48
Goldman Sachs, aşıyı zorunlu hale getirdi | Ekonomi Haberleri

New York Times gazetesinin yayımladığı iç yazışmaya göre Goldman Sachs yönetimi, 7 Eylül’den itibaren müşterileri dahil olmak üzere şubeler ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu kıldı.

ABD’nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD’deki ofislerine giren herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamayla, Goldman Sachs Wall Street’te Kovid-19’a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk büyük finans kuruluşu oldu.

Goldman Sachs, 7 Eylül’den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını, ayrıca aşılılardan da her hafta Kovid-19 testi talep edeceklerini duyurdu. ABD’de 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, ofislerinde maske kullanımını da zorunlu hale getirdi. ABD Başkanı Joe Biden, FDA’nın kararının ardından, şirket yöneticilerine seslenerek “Aşı zorunluluğu için FDA’nın aşılara onay vermesini bekliyorsanız, size çağrı yapıyorum, artık aşıyı zorunlu hale getirin” demişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.449 Değişim: -0,33% Hacim : 12.748 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.445 26.08.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.456
8,3740 Değişim: 0,03%
Düşük 8,3461 26.08.2021 Yüksek 8,4033
Açılış: 8,3711
9,8742 Değişim: 0,07%
Düşük 9,8354 26.08.2021 Yüksek 9,9105
Açılış: 9,8677
482,74 Değişim: 0,20%
Düşük 478,95 26.08.2021 Yüksek 485,21
Açılış: 481,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.