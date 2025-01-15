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Meta işten çıkarma yapabilir

Güncelleme Tarihi:

#Meta#İşten Çıkarma#Ekonomi
Meta işten çıkarma yapabilir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 08:26

Meta performansa bağlı olarak iş gücünü yüzde 5 oranında azaltabilir.

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Meta yaptığı açıklamada, "en düşük performans gösterenler" olarak adlandırdığı çalışanların yaklaşık %5'ini işten çıkarmayı hedeflediğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde bu pozisyonları yeniden doldurmayı planladığını doğruladı.

Meta'nın Eylül ayında 72.000 kişilik işgücüne atıfta bulunan son üç aylık raporuna göre, bu işten çıkarmalar yaklaşık 3.600 çalışanı etkileyebilir.

CEO Mark Zuckerberg, ilk olarak Bloomberg tarafından görüntülenen ve raporlanan bir iç yazışmada, "Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri daha hızlı uzaklaştırmaya karar verdim. Genellikle bir yıl boyunca beklentileri karşılamayan kişileri işten çıkarırız, ancak şimdi bu döngü sırasında daha kapsamlı performansa dayalı kesintiler yapacağız" dedi.

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#Meta#İşten Çıkarma#Ekonomi

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