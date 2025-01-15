Meta işten çıkarma yapabilir

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Meta yaptığı açıklamada, "en düşük performans gösterenler" olarak adlandırdığı çalışanların yaklaşık %5'ini işten çıkarmayı hedeflediğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde bu pozisyonları yeniden doldurmayı planladığını doğruladı.

Meta'nın Eylül ayında 72.000 kişilik işgücüne atıfta bulunan son üç aylık raporuna göre, bu işten çıkarmalar yaklaşık 3.600 çalışanı etkileyebilir.

CEO Mark Zuckerberg, ilk olarak Bloomberg tarafından görüntülenen ve raporlanan bir iç yazışmada, "Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri daha hızlı uzaklaştırmaya karar verdim. Genellikle bir yıl boyunca beklentileri karşılamayan kişileri işten çıkarırız, ancak şimdi bu döngü sırasında daha kapsamlı performansa dayalı kesintiler yapacağız" dedi.