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Merkez'in rezervleri belli oldu

15.02.2024 - 14:45 | Son Güncelleme :
Merkez'in rezervleri belli oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 135 milyar 443 milyon dolar seviyesinden 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 
Merkez Bankası rezerv oranlarını detaylı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki verilere göre brüt döviz rezervleri  milyar  milyon dolar azaldı. Merkez'in brüt rezervleri 135 milyar 443 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara geriledi.

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Döviz rezervleri 86 milyar 583 milyon dolardan 86 milyar 366 milyon dolara düştü.


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