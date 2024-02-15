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Altın fiyatlarında son durum... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

15.02.2024 - 15:10 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında son durum... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Uluslararsı piyasalarda altının onsu 2 bin doların altında seyrederken Kapalıçarşı'da gram altın 2053 TL'den satılıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'de yayınlanan enflasyon verileri sonrası ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimini erteleme ihtimalinin doğması altın yatırımcısını hareketlendirdi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin doların altına indi. Altının onsu 1997 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN 

Kapalıçarşı'da altının gramı alış fiyatı 2032 TL, satıl 2053 TL.

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Çeyrek altın alış fiyatı 3339 TL, satış 3392 TL.

Tam altın alış fiyatı 13273 TL, satış 13446 TL.

Ata altın alış fiyatı 13683 TL, satış 13815 TL.


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