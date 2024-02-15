Altın fiyatlarında son durum... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altın fiyatlarında son durum... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?
Uluslararsı piyasalarda altının onsu 2 bin doların altında seyrederken Kapalıçarşı'da gram altın 2053 TL'den satılıyor.
Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi
ABD'de yayınlanan enflasyon verileri sonrası ABD merkez bankası Fed'in faiz indirimini erteleme ihtimalinin doğması altın yatırımcısını hareketlendirdi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin doların altına indi. Altının onsu 1997 dolar seviyesinden işlem görüyor.
YURT İÇİ PİYASALARDA ALTIN
Kapalıçarşı'da altının gramı alış fiyatı 2032 TL, satıl 2053 TL.
Çeyrek altın alış fiyatı 3339 TL, satış 3392 TL.
Tam altın alış fiyatı 13273 TL, satış 13446 TL.
Ata altın alış fiyatı 13683 TL, satış 13815 TL.
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