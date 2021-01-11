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Merkez’den BOTAŞ’a 5.9 milyar dolarlık satış

11.01.2021 - 08:49 | Son Güncelleme :
Merkez’den BOTAŞ’a 5.9 milyar dolarlık satış | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası 2020 yılında BOTAŞ’a 5 milyar 985 milyon dolarlık satış yaptı. Merkez Bankası, ödeme yükümlülüklerinin piyasayı olumsuz etkilememesi için BOTAŞ’a dolar satışı yapıyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; bu işlem Merkez Bankası’nın rezervlerini azalttığına yönelik dönem dönem tartışma yaratıyor. 2019 yılında 6 milyar 456 milyon dolarlık satış yapılmıştı.

BOTAŞ’ın doğalgaz ödemelerinde piyasaya girerek döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014 yılında Merkez Bankası ucuz dolar satışı uygulaması başlattı. 2014 yılının aralık ayında 1 milyar 321 milyon dolar BOTAŞ’a satış yapılarak süreç başlamıştı. Merkez Bankası BOTAŞ’a yapılan satışı aylık döviz satış tutarları başlığı altında açıklıyor.

Geçen yıl ocak ayında 787 milyon dolar, şubat ayında 1 milyar 275 milyon dolar, martta 847 milyon dolar, nisanda 496 milyon dolar, mayıs ayında 469 milyon dolar, haziran ayında 466 milyon dolarlık satış yapıldı. Temmuz ayında 70 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında 325 milyon dolar, eylül ayında 604, ekimde 479 milyon dolar ve kasım ayında da 97 milyon dolarlık satış yapıldı. Yılın son ayı aralıkta ise 70 milyon dolarlık satış yapıldı. Aralık ayındaki 70 milyon dolar 2014 yılından beri en düşük tutar oldu. 2020 yılındaki toplam satış ise 5 milyar 985 milyon dolar oldu.


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