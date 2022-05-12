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Merkez’den BOTAŞ’a 3.3 milyar dolar

12.05.2022 - 09:32
Merkez’den BOTAŞ’a 3.3 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası nisan ayında BOTAŞ’a 3 milyar 296 milyon dolarlık dolar satışı yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine yılın başından itibaren yapılan döviz satışı 16 milyar 50 milyon dolar oldu. BOTAŞ’ın doğal gaz ödemelerinde piyasaya girerek döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014 yılında Merkez Bankası ucuz dolar satışı uygulaması başlattı. 2014 yılının aralık ayında BOTAŞ’a 1 milyar 321 milyon dolar satış yapılarak süreç başlamıştı.

Merkez Bankası BOTAŞ’a yapılan satışı “Enerji İthalatçısı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Döviz Satışları” başlığı altında açıklıyor. Geçen yılın tamamında 6.1 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Ancak bu yılın başından itibaren satış miktarı artış gösterdi. Ocak ayında 4 milyar 146 milyon dolar, şubatta 5 milyar 368 milyon dolar, martta 3 milyar 240 milyon dolar ve nisanda da 3 milyar 296 milyon dolarlık satış yapılmış oldu.

2014 yılında başlayan uygulama sonrasında; 2015 yılında 10 milyar 505 milyon dolar, 2016 yılında 5 milyar 84 milyon dolar, 2017 yılında 7 milyar 851 milyon dolar, 2018 yılında da da BOTAŞ’a 7 milyar 699 milyon dolar satıldı. 2019 yılında satış miktarı gerileyerek 6 milyar 456 milyon dolar oldu. 2020’de toplam satış da 5 milyar 985 milyon dolar olmuştu.


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