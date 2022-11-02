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Merkez’den bankalara uyarı

02.11.2022 - 09:24 | Son Güncelleme :
Merkez’den bankalara uyarı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) gönderdiği yazıda bankalara bazı uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.

Bloomberg’in haberine göre söz konusu yazıda, kredi kullandırılan müşterilere mevduat zorunluluğu gibi uygulamalar da yer aldı. TCMB’den gönderilen yazıda alınan makro ihtiyati tedbirlerin sektör tarafından uygulanma şeklinin TCMB müfettişleri tarafından yakından takip edildiği, bankalara mevcut politikaların etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından öneminin hatırlatılmasında fayda görüldüğü belirtildi.

‘RUHUNA UYGUN DEĞİL’

Hürriyet gazetesinde yer alan göre; TCMB, işaret ettiği uygulamaların bankanın düzenlemelerinin ruhuna uygun olmadığı ve bankanın düzenleme talimatlarına uyulmasına azami dikkat gösterilmesi gerektiğini kaydetti. İşte TCMB’nin tespit ettiği ve bankalara uyarı gönderdiği dört konu:

1- Kredi kullandırılan müşterilerin elde ettikleri fonları kur korumalı mevduatta kullanmasına izin verilmesi.

2- Kredi kullandırılan müşterilere kredi konusu fonların bir kısmının ya da tamamının bir süre vadesiz mevduat olarak değerlendirilmesi yükümlülüğünün getirilmesi.

3- Menkul kıymet tesisi mevzuatında yer alan TL mevduat kaynaklı yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla piyasa mevduat faizinin çok üzerinde oranlarla TL mevduat toplanması.

4- Yurtdışı yerleşik bankalar ile ‘off’ saatlerde yüksek tutarlı döviz alım-satım işlemlerine devam ettiği konularının tespit dilmesi.


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