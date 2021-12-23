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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi

23.12.2021 - 16:41
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Aralık ile biten haftada 6 milyar 17 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Aralık ile biten haftada 6 milyar 17 milyon dolar azalarak, 116 milyar 874 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 5 milyar 786 milyon dolarlık azalışla 84 milyar 153 milyon dolardan 78 milyar 367 milyon dolara indi.

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Altın rezervleri ise 17 Aralık haftasında 230 milyon dolar azalarak 38 milyar 737 milyon dolardan 38 milyar 507 milyon dolara indi.


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