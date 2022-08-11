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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

11.08.2022 - 16:04
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Ağustos ile biten haftada 7 milyar 374 milyon dolar artarak 108 milyar 637 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 6 milyar 668 milyon dolar artarak 61 milyar 101 milyon dolardan 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 5 Ağustos haftasında 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.


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