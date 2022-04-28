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Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

28.04.2022 - 15:13
Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Nisan ile biten haftada 3 milyar 381 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 22 Nisan ile biten haftada 3 milyar 381 milyon dolar azalarak, 108 milyar 916 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 941 milyon dolarlık azalışla 69 milyar 37 milyon dolardan 66 milyar 96 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 22 Nisan haftasında 440 milyon dolar eksilerek 43 milyar 260 milyon dolardan 42 milyar 820 milyon dolara geriledi.

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