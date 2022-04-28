  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Yapı Kredi Almanya'da banka satın alıyor
‹ Önceki Haber Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi sürüyor Altın fiyatlarında ‘Fed’ etkisi sürüyor Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Yapı Kredi Almanya'da banka satın alıyor

28.04.2022 - 15:04
Yapı Kredi Almanya'da banka satın alıyor | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi Bankası, Almanya'da 9 milyon Euro’ya banka satın alıyor.

Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamını yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alınmasına verildiğini açıkladı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yapı ve Kredi Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Bankamızın ana stratejileri kapsamında, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG ("BHF") hisselerinin tamamının işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alınmasına; bu satın alım işlemine ilişkin Pay Alım ve Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasına; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.428 Değişim: -0,94% Hacim : 36.886 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.428 28.04.2022 Yüksek 2.478
Açılış: 2.460
14,8032 Değişim: 0,09%
Düşük 14,7772 29.04.2022 Yüksek 14,8116
Açılış: 14,7896
15,5458 Değişim: -0,08%
Düşük 15,5143 29.04.2022 Yüksek 15,5962
Açılış: 15,5582
900,92 Değişim: 0,05%
Düşük 900,29 29.04.2022 Yüksek 902,66
Açılış: 900,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.