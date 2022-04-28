Yapı Kredi Almanya'da banka satın alıyor | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi Bankası, Almanya'da 9 milyon Euro’ya banka satın alıyor.

Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamını yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alınmasına verildiğini açıkladı.

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Yapı ve Kredi Bankası’ndan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Bankamızın ana stratejileri kapsamında, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG ("BHF") hisselerinin tamamının işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon Euro bedelle satın alınmasına; bu satın alım işlemine ilişkin Pay Alım ve Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasına; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile diğer tüm resmi başvuruların yapılmasına ve yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan pay devrinin gerekli yasal izinleri müteakip gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

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