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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

16.11.2023 - 14:46 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net ve brüt rezervleri artış gösterdi.

Merkez Bankası'nın rezervleri güçlenmeye devam ediyor. 10 Kasım itibarıyla brüt rezervler 700 milyon dolar, net rezervler ise 707 milyon dolar arttı.

Böylece Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 84 milyar 644 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri ise 44 milyar 476 milyon dolardan 43 milyar 970 milyon dolara geriledi. Toplam rezervler 128 milyar 614 milyon dolar oldu.

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Bir önceki hafta 24 milyar 741 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 25 milyar 448 milyon dolara yükseldi.


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