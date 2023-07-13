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Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

13.07.2023 - 16:10 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 829 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 829 milyon dolar artarak 110 milyar 416 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 681 milyon dolar artarak 67 milyar 155 milyon dolardan 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 7 Temmuz haftasında 852 milyon dolar azalarak 41 milyar 432 milyon dolardan 40 milyar 580 milyon dolara indi.


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