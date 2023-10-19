Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net ve brüt döviz rezervlerinde yükseliş yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Ekim itibarıyla 155 milyon dolar, net rezervleri 1 milyar 319 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 152 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 39 milyar 731 milyon dolardan 40 milyar 191 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

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Bir önceki hafta 20 milyar 737 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 22 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

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