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Merkez Bankası'nın brüt rezervleri arttı

24.08.2023 - 14:56 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın brüt rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 1.1 milyar dolar seviyesinde artış kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 18 Ağustos itibarıyla 1 milyar 192 milyon dolar artarken, net rezervleri 31 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 75 milyar 101 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara inerken, toplam rezervler 116 milyar 319 milyon dolardan 117 milyar 76 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 15 milyar 754 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 15 milyar 723 milyon dolara düştü.


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