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Bir şirket daha halka arz oluyor

25.08.2023 - 06:44 | Son Güncelleme :
Bir şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Ebebek Mağazacılık'ın halka arzına onay verdi. Şirketin 1 TL nominal değerli payı 46,5 liradan satılacak.

Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ebebek Mağazacılık AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. 

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Ebebek'in 136 milyon TL olan sermayesinin bedelli olarak 160 milyon TL'ye artırılması sırasında oluşan 24 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ahmet Afif Topbaş’ın sahip olduğu 8.387.005 TL nominal değerli, Mahmud Muhammed Topbaş'ın sahip olduğu 1.692.116 TL nominal değerli, Musa Topbaş’ın sahip olduğu 1.676.572 TL nominal değerli, Halil Erdoğmuş’un sahip olduğu 1.073.359 TL nominal değerli, Fatma Hande Topbaş’ın sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli, Fatma Zehra Ülker’in sahip olduğu 750.000 TL nominal değerli ve Kamal Anthony Hatoum’ın sahip olduğu 1.670.948 TL nominal değerli B Grubu paylar  olmak üzede toplam 40 milyon TL pay halka arz edilecek. 

1 TL nominal değerli paylar 46,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.


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