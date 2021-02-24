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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

24.02.2021 - 09:23
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım  fonu (yurt  dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay  dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun  vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı  bankalar mevduatı/katılım  fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan  uzun  vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

 


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